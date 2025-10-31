「每天都像星期天」…65歲男領447萬退休金後 崩潰重返職場！

即使領了退休金，但仍在數年後選擇重返職場的銀髮族，其實一點也不罕見。示意圖。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕即使領了退休金，但仍在數年後選擇重返職場的銀髮族，其實一點也不罕見，「真正退休不再工作的60歲以上男性」，在日本其實是少數。日本一名65歲老翁北村明夫（化名）在60歲退休後，拿著2200萬日圓（約447萬元新台幣）退休金遊山玩水，但最後他卻覺得有點空虛，最後看到新聞天天都在報導通膨，讓不安感升高，最終在退休2年後就決定重返職場。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，北村明夫在東京一間中型製造公司任職約38年，從頭到尾都在業務部門打拼，沒有生過大病的他，健康地在60歲時退休，由於孩子都已經獨立，和妻子兩人同住，房貸也早已還清，因此開始享受人生。

退休後，他把以前沒時間練的高爾夫從「每月打一次」變成「每週打一場」，還和妻子挑戰了「四國88寺朝聖之旅」，每天都覺得新鮮又充實。然而，沒過多久，家裡的氣氛開始出現微妙變化。

明夫說：「一開始，每天像星期天一樣的生活很快樂，但漸漸覺得有點空虛。想做的事情差不多都做過後，就開始覺得『今天要做什麼』成了一種壓力。天天待在家裡，妻子的生活節奏也被打亂，常常變得煩躁……。」

而之後物價開始明顯上漲，明夫看到新聞天天都在報導通膨，雖然變化是漸進的，但也讓他的不安感逐漸升高，「如果物價繼續以這樣的速度上漲下去，10年、15年後該怎麼辦？現在都說『人生百歲時代』，我才剛過60歲，等我到100歲時，會不會把存款都花光了？」由於退休後儲蓄只出不進，這種狀況更讓他焦慮。

結果，明夫在退休2年後就決定重新工作。「雖然主要原因確實是經濟上的不安，但不僅如此。退休後我才發現，自己其實還能工作，也希望能繼續為社會出一份力。」

目前，明夫以每週3天的兼職形式，在一家中小企業擔任顧問，活用他多年累積的業務經驗。他坦言：「雖然收入比還沒退休時少了很多，但2個人生活已經夠用了。更重要的是，我能感受到『自己被需要』的成就感，而且存款消耗速度也放慢了。那種無端的不安幾乎消失了。」

像明夫這樣退休後又重返職場的人，越來越多。根據日本總務省調查，60至64歲族群的就業率達74.3%，男性甚至高達84.4%。而55至59歲男性就業率為88.5%，這意味著「真正退休不再工作的60歲男性」其實是少數，背後原因之一正是經濟壓力。在收入固定的情況下，通膨對退休生活的衝擊尤其明顯，隨著現在還沒退休的人也感受到了通膨之苦，未來將有越來越多人把「通膨」視為退休後的重大風險。

