美股收盤》Meta暴跌逾11％！道瓊跌109點 台積電ADR走低

週四華爾街主要股指下跌。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕受科技股拖累影響，同時投資人也消化美國聯準會（Fed）鷹派言論，週四華爾街主要股指下跌，道瓊工業指數下跌109.88點、0.23%，標普500指數下跌0.99%，那斯達克指數下跌1.57%，費城半島體指數下挫1.53%，台積電ADR跌幅0.61%，收在303.22美元。

綜合外媒報導，科技巨頭Alphabet、Meta及微軟等公司週三公布財報，Alphabet股價受強勁業績提振，上漲2.45%；而投資人對Meta和微軟不斷增長的支出預期感到擔憂，Meta和微軟股價分別下跌11.33%和2.9%，Meta創下三年來最大單日跌幅。

人工智慧晶片巨頭輝達則下跌2.04%。亞馬遜在交易時段收跌3.23%，盤後飆漲逾10%，因市場對其雲端運算服務的強勁需求，抵消其電子商務業務成長放緩的影響。

此外，聯準會週三宣布降息1碼，在市場普遍預期之內，但Fed主席鮑爾表示，12月是某再次降息並非定局，引發了投資人對未來政策走向的疑慮。投資人對12月再次降息的可能性，從本週稍早的90%以上，下降至約70%。

道瓊工業指數下跌109.88點或0.23%，收47522.12點。

那斯達克指數下跌377.329點或1.58%，收23581.144點。

S&P 500指數下跌68.25點或0.99%，收6822.34點。

費城半導體指數下跌111.93點或1.53%，收7216.00點。

