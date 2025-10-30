仁寶強化美國伺服器佈局 砸28億元租下德州2地廠房

仁寶積極切入AI伺服器賽道，管理層週四晚間指出，美國業務擴展策略邁入重要新里程碑。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕仁寶（2324）積極切入AI伺服器賽道，管理層週四（30日）晚間指出，美國業務擴展策略邁入重要新里程碑，旗下全資子公司「Compal USA Technology Inc.（CUT）」已獲董事會核准，將於德州Taylor 與Georgetown兩地簽署租賃協議，展開新據點建置。此項策略性投資展現仁寶強化北美市場布局及提升全球供應鏈韌性的決心。

仁寶表示，CUT將於德州Taylor租賃廠房，設立美國製造基地，租賃合約總金額預估為6567萬美元（約新台幣20.1億元）；同時，CUT也將於Georgetown租賃廠房，設立伺服器維修中心，以支援企業與雲端基礎架構需求，租賃合約總金額預估為2843萬美元（約新台幣8.7億元）。

仁寶認為，此次的擴展計畫反映公司在現階段的地緣政治環境之下，透過實際行動積極回應市場需求，並進行長期策略規劃。德州的投資象徵集團營運邁向新階段，強化高階製造與科技服務領域的重要市場定位。總經理Anthony Peter Bonadero說，Taylor與 Georgetown不僅是商業據點，更是與集團共享創新、誠信與機會價值的社群。

Anthony Peter Bonadero強調，在仁寶與各方攜手合作之下，將打造更穩固的合作基礎，提供更佳的服務給予北美客戶。仁寶同時誠摯感謝德州政府及德州駐台辦事處（STTO）在本案中提供的寶貴協助與相關協調，從德州政府在台灣設立駐台辦事處的舉動來看，美台之間的經貿關係已較以往更顯重要。

