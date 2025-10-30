未來10年值得買進的5大AI概念股 台積電、輝達再度入榜

台積電等5家公司在AI布局使他們成為潛在贏家。（路透檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕科技業的成長依賴創新。當創新層出不窮時，就能帶來改變人生的投資機會，但同時也增加了風險，因為企業必須不斷努力維持產業領先地位，才能維持成長動能。未來10年，隨著人工智慧（AI）的演進、發展和成熟，這點將變得愈發清晰。如今，頂尖的AI概念股已在努力建立競爭優勢，以期在可預見的未來確保成長。美國投資媒體《The Motley Fool》分析，包括Alphabet（Google母公司）、安謀控股、台積電、Meta（臉書母公司）和輝達（Nvidia）是未來10年值得買進的優質科技股，因這5家公司在AI的布局使他們成為潛在的贏家。

Alphabet的數位廣告業務透過在Google搜尋和在YouTube上投放廣告，創造了巨額利潤，憑藉其龐大的第一方資料和雲端運算平台，Alphabet已成為AI競賽的早期贏家。

請繼續往下閱讀...

Alphabet在去年反壟斷訴訟敗訴後，挺過了監管上的重重考驗。如今，該公司正全力以赴地將AI 融入其Google生態系統中的產品和服務。此外，Alphabet旗下的Waymo自動駕駛子公司在自動駕駛領域也擁有巨大的成長潛力，其自主研發的AI加速晶片也獲得了包括Anthropic在內的第三方公司青睞。

其次，有數十億顆電腦處理器晶片都採用了安謀控股（Arm Holdings）的專門設計，這些晶片驅動著智慧手機、汽車、網路設備和更廣泛科技領域中的幾乎所有其他產品。安謀控股享有極高的利潤率，從每顆使用其設計的晶片中獲得專利使用費和授權費。

值得注意的是，安謀控股在過去3年中市占率從約44%成長至50%，這主要得益於雲端運算、網路設備和汽車等新興應用領域的快速成長。隨著AI的蓬勃發展，安謀控股預計將成為未來10年自動駕駛汽車等晶片密集型應用領域的領跑者。

第三，台積電是全球最大晶圓代工廠商，目前為許多世界領先的晶片設計公司生產晶片，市場調查公司Counterpoint Research 預測，截至今年第2季，台積電的市占率預估達到 71%，其他晶圓代工廠商難以與台積電的技術和產能匹敵，這使得台積電成為科技公司打造尖端AI晶片的首選，這種情況在可預見的未來似乎不太可能改變。

第四，社群媒體巨擘Meta正在大力投資AI領域，該公司已斥資數十億美元開發新型消費產品，例如搭載AI技術的眼鏡和虛擬實境（AR）頭戴裝置，執行長札克柏格決心打破智慧手機巨頭蘋果和Alphabet對Meta的控制。

幸運的是，Meta完全有能力承擔數十億美元的AI投資。 臉書和Meta旗下的其他應用程式擁有約35億每日活躍用戶，創造了數十億美元的豐厚廣告收入。Meta 甚至已經利用AI實現了其核心廣告業務的自動化，這使其成為1家財力雄厚的「搖錢樹」，如果其大膽的投資在未來10年取得成功，AI領域還將帶來令人矚目的成長潛力。

最後是輝達，該公司是資料中心蓬勃發展的關鍵一環，其圖形處理器（GPU）晶片以叢集（clusters）形式運作，用於訓練和運行AI模型。輝達一流的晶片硬體和CUDA編程技術，使其成為AI資料中心工作負載的黃金標準，自2023年初以來，其市占率估計已達92%。

麥肯錫公司（McKinsey）的研究人員估計，未來5年全球資料中心支出將達到約5.2兆美元（新台幣170兆元），顯示對AI晶片的需求將持續成長。只要輝達能夠保住其市占率，該公司就能保持其令人矚目的業績。未來，輝達或許還能在資料中心以外的新興應用領域，例如機器人技術，找到發展機會。在其他公司超越輝達之前，該公司仍然是任何長期投資人都應該關注的AI核心股票之一。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法