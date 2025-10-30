川習會未提台灣 我APEC代表團成員：顯現美方對台立場不變

川習會30日在韓國釜山正式登場。（法新社）

〔特派記者黃靖媗／慶州報導〕美國總統川普與中國國家主席習近平今天於韓國釜山金海機場舉行「川習會」，川普會後透露會中未提台灣。我國APEC代表團成員分析，這次川習會的結果與美方的事後產出，顯現美國對台海和平立場維持不變，也顯示「以台灣做貿易協議的交換這件事完全沒有發生」，與美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）會前的說法一致。

川普在川習會前受訪說，不確定是否會在與習近平的會面中提及台灣，「台灣就是台灣」；會後則對外透露並未提及台灣。

APEC代表團成員說明，這次川習會的結果及美方事後產出，皆與美方近期相關官員針對川習會的說法大致相同，也與我方分析推測一致，顯現美國對台美關係、台灣、台海和平立場維持不變。

代表團成員指出，本次川習會的時間，與以往美中領袖的通話或會議相比較短，實際能討論的時間有限，場地選擇在機場，與過往的正式雙邊峰會也有所差異，彰顯兩國元首本次見面是以確認其他層次過去討論的內容為主，因此相對不會有意外出現，且本次對話以經濟議題為主，而非政治，未來美中雙方如何落實討論成果，有待觀察。

代表團成員指出，美國國務卿魯比歐日前曾說，不會用台灣交換貿易協議，川習會中未提台灣，顯示「以台灣做貿易協議的交換這件事完全沒有發生」，走向完全依照魯比歐過往說法；美國國務院今年以來對台灣議題的看法，立場一直相當強烈，且言行一致。

至於在川普停留慶州期間，領袖代表林信義是否曾與川普會面？代表團成員僅說，我國與美方的任何見面都要在雙方默契下，在適當時機向外公布，因此他們現在無法回答。

而美中今日也達成貿易協議框架，外界關切中國若比台灣更早與美國達成貿易協議，是否會對台美洽簽貿易協議造成影響或衝擊。代表團成員說，台美、美中簽貿易協議的時序其實還不一定，距離川普今日提出的年底還有兩個月，誰會先走其實也不一定，且台美、美中想解決的問題並不同，是兩條線單獨在跟美國談。

