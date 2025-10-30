新壽與北市府協商了！解約金估40多億 多支出費用輝達可望吸收

輝達海確定落腳北士科T17、T18。（資料照）

〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安昨天宣布輝達海確定落腳北士科T17、T18，會盡快與新光人壽合議解約；副市長李四川說，請新壽本週將成本提來，下週就可以約個時間談解約金。新壽今（30）天下午將成本結構提到市政府，雙方展開幕僚溝通，初步估計解約金約40億餘元，將等新壽出具憑證單據，並以正式公文發給市府。據指出，市府多支出的費用，未來將由輝達吸收。

新壽昨天說，已在進行相關支出單據的整理，會出具實在發生的單據憑證，交由北市府核定，作為返還成本依據。市府指出，新壽已繳的費用包括權利金29.93億元、地租2.8億元、履約保證金3.6億元，總計36.38億元，其中有3億元是支票，實際金額約32億餘元。

新壽代表今天下午到市府協商，提出的成本還包括設計費、監測費、專案管理費（PCM）、還有當初契約規範轉嫁給新壽的稅金等，初估約8億元，加上已支付的金額32億餘元，解約總金額約40億餘元。

市府指出，今天的協商主要是幕僚的磋商，先了解新壽的成本結構，細部的憑證單據新壽還在持續整理，會就新壽整理的情形再約下一次商談的時間；相關支出的費用也會由新壽正式發公文給市府。

市府方面樂觀看待下週可望有明確的解約金額，11月中可報議會同意後，併決算由平均地權基金先支應，在11月底完成解約，而市府多支出的金額如8億元等，未來會由輝達吸收。

