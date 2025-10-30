eGift股東會紀念品線上領 明年上路

金管會證期局副局長黃黃厚銘指出，股東會紀念品線上領，預計明年上路。 （記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕小股東請注意，明年可線上領股東會紀念品！金管會證期局今天表示，為鼓勵股東積極參與股東會，提升股東行動主義，金管會於今年10月16日發布令，核准「集保結算所」得經營協助公開發行公司發放股東會「電子化紀念品」（eGift）業務，藉由股東得以電子化方式領取股東會紀念品，預計明年股東常會即可正式上路，包括超商商品卡、交通票券、餐飲折價券等，皆適用eGift。

為提升電子投票比率，金管會證期局副局長黃厚銘指出，督導集保結算所建置協助發行公司發放股東會電子化紀念品之服務機制；發行公司如採用eGift服務者，其股東於完成電子投票後，可於指定日期至電子投票平台取得股東會紀念品領取相關資料，並於線上完成紀念品領取，以鼓勵股東多利用電子投票，提升股東行動主義。

經統計電子投票平台建置後，電子投票占股東會出席股數比率逐年增加，今年已達60.93%，顯示投資人對於數位化投票已普遍接受，成為股東參與股東會最重要管道。經統計，今年度有725家上市（櫃）公司及興櫃公司有發放股東會紀念品。

黃厚銘表示，金管會請集保中心建置股東會電子化紀念品機制，預計最快明年第1季建置完成，並於明年六月股東常會上路。

證期局強調，促進金融市場數位化服務為金管會的核心政策之一，建置股東會紀念品電子化機制，有助股東得不受徵求人及公司發放紀念品受理時間、地點限制、減少舟車勞頓及節省排隊時間成本，有利股東多利用電子投票，提升公司治理，並朝永續政策發展目標繼續邁進。

