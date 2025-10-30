中國電動車自相殘殺 比亞迪Q3獲利暴跌32％

中國比亞迪第三季獲利大跌。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕中國車企競爭激烈，價格戰殺紅眼，電動車龍頭比亞迪也陷入獲利暴跌窘境。根據比亞迪30日發布的最新財報，第三季營收及獲利全衰退，營收年減3.05%，為五年多來首次下滑；歸母公司淨利更較去年同期暴跌32.6%，連續第二季下滑，創4年多來最大降幅。

路透報導，由於面臨中國車企日益激烈的競爭，比亞迪第三季營收1950億人民幣（以下同，約台幣8443億）較去年同期衰退3.05%，單季淨利78.2億元（約台幣338億），年減32.6%；新能源汽車銷量約111.4萬輛，較去年同期微幅衰退1.82%，較上一季下滑2.7%。

今年前三季比亞迪營收5662.7億元（約台幣2.45兆），年增12.75%，淨利233.3億元（約台幣1010億），年減7.55%。

由於比亞迪在國內市場面臨吉利、零跑汽車 9863等車企的激烈競爭，比亞迪9月在中國國內市占率，從去年同期的18%降至14%。

比亞迪已將2025年的銷售目標下調16%，降至460萬輛，不過，該公司的電動車和插電式混合動力車的出口量將從2024年起翻倍，歐洲是其增長最快的市場之一。

