華府對中鷹派施壓 川普未與習近平討論出售輝達Blackwell晶片

川普10月30日表示，他並未與習近平討論批准輝達 Blackwell 系列 AI晶片銷往中國一事。（美聯社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普10月30日表示，他並未與中國國家主席習近平討論批准輝達 Blackwell 系列人工智慧（ AI）晶片銷往中國一事，澆熄市場對美國可能放寬出口管制的預期。川普29日暗示他可能協助輝達向中國出口「降規版」Blackwell晶片，引發現任、卸任官員與國會議員的批評，認為若美國放行，將是重大的「國安錯誤」。

《彭博》報導，川普與習近平10月30日在南韓舉行的亞太經合會（APEC）領袖峰會場邊進行「川習會」，會談一結束他啟程返美，並在空軍一號上對媒體表示，他與習近平談到輝達進入中國的情況，並說輝達將繼續就採購晶片事宜與北京當局進行對話。被問及美國是否會批准向中國出口降規版的Blackwell晶片時，川普指出，「我們沒有討論Blackwell晶片」。

川普10月29日表示，將與習近平討論輝達Blackwell系列產品，這是為了達成美中全面貿易協議的更廣泛會談一部分。《紐約時報》報導，川普這番言論引發投資人預期華府將會放行，導致輝達股價大漲，市值突破5兆美元（新台幣154兆元），卻令華府許多對中鷹派人士擔憂，此舉將使北京取得先進AI晶片，進而使中國解放軍取得軍事優勢，對美國國家安全構成風險。

民主黨聯邦參議員昆斯（Chris Coons）表示，川普的談話令他擔憂，「定義21世紀戰鬥的是誰控制了AI，對川普總統而言，為了從中國拿到一些黃豆訂單，而向他們出售這些關鍵的尖端AI晶片，這是個悲劇性錯誤。」

前美國駐中國大使、目前擔任哈佛大學教授的伯恩斯（Nicholas Burns）表示，他希望川普政府能就出售美國技術給中國一事「堅守底線」，並說若美國若真的向中國出售輝達降規版Blackwell晶片，將是巨大的錯誤。

伯恩斯指出，如果中國軍方因為在未來10年採用更好的技術而變強大，對美國或日本、南韓和印度等盟友的後果將很悲慘，美國企業向中國銷售所取得的任何利益很可能是非常短暫的，因中國政府希望在晶片技術方面自力更生，正如在其他產業一樣。

伯恩斯強調：「這個損失是難以計算的，我們必須把國家安全擺在任何一家企業的利益之上。」

