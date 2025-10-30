透明Micro LED商用元年！達運攜手友達打造高訂潮牌店

達運採用透明Micro LED推出 20吋透明精品櫃。（達運提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕在經濟部產業發展署指導下，達運精密（6120）董事長蔡國新宣布，成功導入次世代 Micro LED透明顯示技術 與 彩色電子紙應用方案，率先應用於潮流服飾展售店，打造沉浸式購物體驗。公司預期，門市銷售轉換率將由傳統的8％大幅提升至22％，掀起高端零售體驗新革命。

2025年被視為 透明Micro LED的商用元年。根據市調機構 Yole Intelligence 報告，全球Micro LED市場規模預估將在2032年突破 680億美元，顯示技術正加速邁入商業化階段。

請繼續往下閱讀...

因高亮度與高穿透特性，透明Micro LED被視為下一波顯示應用焦點，亞洲地區（特別是台灣、中國大陸及南韓）具備晶片製造、封裝轉移與系統整合的完整產業鏈，將成為推動技術落地的重要動能。

達運此次採用 友達（2409）開發的 SeeThru Micro LED 透明顯示技術，推出具 60％穿透率與600 nits亮度 的 54吋透明關東旗螢幕，化身「透明伸展台」。搭配AI生成的虛擬時尚模特兒，全天候輪播精品高訂服飾，讓品牌櫥窗成為街頭打卡新熱點，成功吸引年輕族群關注與分享，將「曝光」轉化為「人流」。

達運亦推出 20吋透明精品櫃，在L型展示櫃中嵌入透明顯示螢幕，播放商品180度立體影像，並結合佩戴模擬，讓顧客能近距離互動、了解設計理念，顯著提升高單價商品的購買效率與品牌感染力。

另外，達運導入 13.3吋Spectra 6 與 膽固醇液晶全彩電子紙 技術於潮流背包中，讓使用者可依心情即時更換插畫、動漫圖案或文字內容，打造街頭「行動時尚屏」，使消費者成為品牌共創者，延伸行銷觸角。

精品門市服務人員亦配戴 4.01吋彩色電子紙名牌，可即時顯示當日主打商品、限時優惠或造型靈感，讓櫃員化身品牌「潮流說書人」，提升互動與沉浸感。

達運指出，導入智慧顯示科技後，零售業者多項指標顯著成長——顧客停留時間增加133％、產品互動率提升160％、銷售轉換率從8％躍升至22％。

公司強調，與友達的合作象徵台灣智慧顯示產業從技術創新走向商業價值實現的重要里程碑。透過跨域整合、場域導入與AI應用，展示台灣在 Smart Retail智慧零售 與 新世代顯示技術 領域的領先實力，為全球高端零售樹立全新體驗標竿。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法