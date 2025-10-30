他求助「這款」AI聊天機器人 醫藥費竟省下近500萬

一位外國網友使用AI聊天機器人核對醫療費帳單，發現重複收費問題，大大降低支出。

示意圖。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕科技媒體《Tom's Hardware》披露，一位因家人過世而悲慟欲絕的遺屬，收到19.5萬美元（約台幣599萬）的醫療費帳單時深感不合理。最終在Claude AI這款AI聊天機器人的協助下，仔細核對帳單發現有重複收費等違規行為，最終將醫療費降至3.3萬美元（約台幣101萬），相當於省下台幣498萬的醫藥費。

《Tom's Hardware》報導一位網友最近因姊夫過世，收到龐大醫療帳單，他分享如何將巨額醫療費用大幅削減的過程。

網友Nthmonkey在Threads發文指出，他們對醫院最初開出的19.5萬美元帳單提出異議，該帳單是其姐夫心臟病發作後接受ICU最後四個小時的費用。據他們所說，人工智慧聊天機器人的建議發揮了關鍵作用，冷靜而理性地分析了帳單，最終將費用降至更合理的3.3萬美元。《Tom's Hardware》強調尚未獨立核實該網友的說法。

報導引述網友Nthmonkey的說法稱，過世姊夫的醫療費之所以高得離譜，主要是因為醫療保險在事發前兩個月就失效了。然而費用實在令人咋舌，而且帳單更是晦澀難懂。

Nthmonkey將帳單交由Claude AI聊天機器人協助核對，發現重複收費的問題，醫院先是收取了主要手術的費用，然後對它的每個組成部分又收取了費用，這項重大發現大約可以省下約10萬美元的費用。Claude AI聊天機器人還發現，醫院對住院與急診費用代碼的不當使用。

Nthmonkey稱，「簡單來說，這家醫院自行制定規則和價格，以為可以輕易從不明真相的人身上榨取錢財」。Nthmonkey 對這場糾紛的結果感到滿意，並似乎對每月 20 美元的 Claude 訂閱服務的表現更加滿意。

他在 Threads 上總結道：「我使用了一些工具來幫我得出這個數字，但道德問題很明確。任何人都不應該自掏腰包支付超過醫療保險支付的金額，我們不能再讓他們得逞了。」

