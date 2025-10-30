自由電子報
財經 > 證券產業

日月光預估第四季續成長 全年封測營收將年增逾20％

2025/10/30 19:14

日月光預估全年封測營收將年增逾20%。（資料照）日月光預估全年封測營收將年增逾20%。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕導體封測龍頭日月光投控（3711）今召開線上法說會，在先進封測需求增加的帶動下，第三季稅後淨利達108.7億元，季增45%、年增12%，每股稅後盈餘2.5元，創近11季以來獲利新高。展望第四季，公司預估營收約季增1-2%，毛利率與營益率各將季增0.7-1個百分點，全年以美元計算，封測營收約大幅年增逾20%。

日月光投控財務長董宏思表示，受惠AI與高效能運算 （HPC） 需求強勁，今年先進封測業務進展順利，營收預計16億美元將可達標，明年還會進一步成長，預期將再增加10億美元，同時全年資本支出也會新增約數億美元。法人估日月光投控今年資本支出約超過60億美元。

日月光投控今股價收225元，上漲4元、漲幅1.81%，創歷史新高價，連5漲、漲幅16.58%，成交量4.6萬張，其中，外資買超8340張，連12買，10月以來，累計大買8.66萬張，持股比達74.67%。

