人工智慧應用蓬勃發展 研調：AI伺服器明年出貨增兩成

集邦分析AI晶片供應商競爭格局，預估輝達今年市占率約70%。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕根據集邦（TrendForce）最新AI伺服器產業分析報告，2026年受惠於雲端服務供應商（CSP）以及雲端算力主權的需求持續穩健，圖形處理器（GPU）、特殊積體電路晶片（ASIC）拉貨動能將繼續提升，加上AI推理應用蓬勃發展，預計全球AI伺服器出貨量的年增率可望超過20%，在整體伺服器市場的出貨比重也進一步上升至17%。

集邦觀察2025年AI伺服器的出貨表現，由於輝達（NVIDIA）閹割版產品H20在中國市場的推動受到美國政策影響，以及GB300、B300新品推出的進度也比預期更晚，集邦因此微幅下修今年AI伺服器的出貨年增率至24%左右；產值方面，2025年受惠於輝達Blackwell新方案，加上GB200、GB300機櫃有較高價值的整合型AI方案，預料整體市值規模將有近48%的年成長。

集邦認為，2026年在GPU供應商積極推出整櫃型方案，以及CSP擴大投資ASIC AI基礎建設的情況下，AI 伺服器產值有望較2025年再增加30%以上，並占整體伺服器市場的比重將達74%。分析AI晶片供應商競爭格局，預估輝達今年市占率約70%，明年因北美CSP、中國AI自研晶片力道更加強勁，預期ASIC拉貨成長幅度將高於GPU，進而導致輝達市占下滑。

