自然而然聊到關稅？楊珍妮透露有與美國副貿易代表互動

2025/10/30 19:08

經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮透露，她有在APEC會議期間與美國副貿易代表史威哲（Rick Switzer）往來。（記者黃靖媗攝）經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮透露，她有在APEC會議期間與美國副貿易代表史威哲（Rick Switzer）往來。（記者黃靖媗攝）

〔特派記者黃靖媗／慶州報導〕我國由經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮及國科會主委吳誠文，出席今年亞太經濟合作會議（APEC）的雙部長會議，代表團日前指出，不能排除在場邊「自然而然地聊到關稅談判議題」的可能性。楊珍妮今（30）日透露，她確實有與美國副貿易代表史威哲（Rick Switzer）往來，但基於雙方互信，具體談話內容會在適當時機對外說明。

我國雙部長會議代表政委楊珍妮與國科會主委吳誠文今晚舉行「雙部長記者會」。楊珍妮表示，過往APEC雙部長會議通常為期兩天，但今年只有一天，他們在有限時間內儘量與大部分國家的代表團往來。

吳誠文說明，會中所有經濟體都關心人工智慧（AI）帶來的影響，台灣不能只靠半導體與AI硬體製造，台灣自己也要發展AI創新應用產業，需要全世界擁有創新創業產業的國家一起合作。

至於外界關注是否有與美方代表會面，楊珍妮說明，美國雙部長會議代表為副貿易代表史威哲，她有與史威哲往來，但談話內容、兩人是否有談及關稅議題，基於雙方互信，會在適當時機對外說明。據了解，史威哲為主管亞洲區域貿易談判的副貿易代表，。

另外，針對美韓已達成貿易協議，南韓將以現金、造船合作對美投資3500億美元，美方同意對韓對等關稅稅率維持15％。對此，楊珍妮表示，目前公布的內容為事實清單（fact sheet），尚未看到比較詳細的內容，相信台灣官方過幾天應該會有正式文件，韓方重要產業是半導體、汽車等，我方會了解韓方在過程中與美國能達成的共識，我國是盡量都有掌握到。

