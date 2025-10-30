輝達落腳T17、18有信心2週內與新壽合意解約？蔣萬安這樣說

台北市長蔣萬安說，新壽接下來會跟市府合意解約。（記者王藝菘攝）

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市政府昨（29）日正式宣布，輝達落腳北士科T17、18，不過，有議員擔憂「太快亮出底牌」，未來與新壽談合議解約，有機會被喊價，是否有信心在兩週內完成？市長蔣萬安今天出席北投溫泉季記者會前受訪說，新壽接下來會跟市府合意解約，也會提出相關成本，要回成本後會盡快完成合意解約的程序。

蔣萬安說，昨天已表達過，輝達就是確定會在北士科T17、18，新壽這邊上週記者會，也有初步接觸，接下來會跟市府合意解約，新壽也會提出相關成本，要回成本後會盡快完成合意解約的程序。

此外，非洲豬瘟疫情全國注目，被問到有其他縣市偷倒廚餘在台北市，目前環保局調查的狀況為何？蔣萬安說，台北市政府依照規定，本來是只處理家戶廚餘，現在發生豬瘟的事情，中央要求地方政府需要協助處理，非家戶廚餘，這是臨時性緊急應變措施，環保局會逐一比對跟查驗，依規定來查處。

