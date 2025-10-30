央行理事支持維持信用管制不變，示警房貸風險。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行第三季理監事會議記錄曝光！針對外界關切房市管制議題，多位理事支持現行管制措施維持不變，並持續觀察政策發酵效果。有位理事提醒，全國多數地區房貸負擔率已逾合理水準（30%），央行須持續追蹤以確保金融穩定。

央行第三季理監事會議維持利率不變，房市管制措施也未鬆綁，多位理事指出歷經七波信用管制後，房市已出現量縮價穩態勢，顯示政策逐漸發揮作用。部分理事認為，房價所得比仍高於多數國家，維持信用管制是必要措施，以防止金融風險累積。

部分理事指出，房價區域落差大，預售屋與成屋表現不一；也有人認為市場主力已轉為首購與自住族群，投機買盤退場，支持維持現行信用管制不變。

有理事指出，公股銀行新青安貸款量大，導致銀行法第72條之2比率偏高，金管會9月宣布新青安貸款不再納入計算，預料有助緩解排撥壓力。

多位理事也肯定央行自第2季起，針對銀行自主管理不動產貸款提供彈性調整空間，允許銀行在承作首購、新青安及都更危老重建等政策性貸款時，得放寬自訂控管目標。

數位理事關注未來銀行承做不動產貸款之資金動能問題，他們指出，銀行不動產放款的資金動能雖足以支應下半年預售屋交屋需求，但長期仍須觀察是否能支應成屋銷售及都更危老重建貸款。另有理事強調，銀行應依「5P授信原則」審慎放款，評估借款人還款能力與擔保品條件，避免資金流向投機性需求。

部分理事則指出，目前不動產貸款集中度偏高，反映房價仍高企與政策貸款需求增加。不過整體比率已開始下降，顯示信用資源正由房地產轉向其他產業，符合理想的政策導向。另有理事認為，適度控管集中度有助防範系統性風險，但應兼顧各銀行規模與營運特性差異，並在經濟波動下保持彈性。

有理事示警，目前房貸逾放比雖仍低，但未來半年至兩年若景氣轉弱，可能導致部分借款人還款困難，逾放比恐上升。另有理事提醒，全國多數地區房貸負擔率已逾合理水準（30%），央行須持續追蹤以確保金融穩定。

