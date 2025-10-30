PChome雙11再深化7-11服務結盟 努力提升整體業績

PChome今日舉辦雙11記者會。圖為總經理張瑜珊。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕即將迎來電商年度大檔雙11購物節，近日各大電商陸續公告優惠。PChome網家（8044）今日也指出，從27日暖身慶起全站訂單量就已經月增55%，總經理張瑜珊表示，看好活動正式開始後能持續加溫，會努力拉抬整體業績。

統一（1216）去年宣布投資網家後。今日張瑜珊表示，PChome深化與7-ELEVEN的「超速配」服務合作（限北北桃地區），挑戰雙11超速配送，讓消費者享受快速收貨的便利體驗，並導入OPENPOINT點數折抵機制，結帳時可「1點折抵1元，折抵無上限」，購物回饋即時變現。

PChome說明，在10月起正式推出OPENPOINT點數折抵新機制，上線首月綁定會員數即突破5萬人，展現跨品牌整合的高度吸引力與市場潛力，其中有30%為新加入或回流會員，顯示活動有效帶動會員活化與黏著度，提升購物意願與成長。

隨著生態圈持續深化，會員可於PChome平台與實體通路靈活運用點數，打造「一點多用」的新型OMO（Online Merge Offline）虛實整合消費循環，成功串聯線上線下流量，為平台經營注入強勁動能。

在物流升級部分，PChome表示，也推出全新購物體驗「PChome 超速配」，10月15日首發於北北桃地區上線的「PChome 超速配」服務繳出亮眼成績，上線兩周後使用該服務的訂單成長20%，顯示市場對「當日快速到貨」的高度需求，並體現「超速配」在高效物流與用戶體驗上的競爭優勢。

