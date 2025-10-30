中鋼9月稅前淨損9.81億元 前三季獲利年減229％

中鋼9月税前淨損約9.81億元。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕中鋼（2002）9月營收243.85億元，創63個月新低，月減1.4%、年減8.8%，不過，管理層今天表示，單月稅前淨損約9.81億元，較8月虧損收斂，改善24%。前9月累計營收達 2417.83 億元、年減12%，累計稅前淨損46.8億元，較去年同期（獲利36.41億元）年減229%。

中鋼指出，9月鋼品銷售量為61.39萬噸，累計出貨達555.87萬噸。單月稅前虧損縮小，主要受惠於鋼鐵業單位毛利提高與礦業投資股利入帳，抵銷銷量減少的影響。至於累計轉虧，係因鋼價下滑導致營收減少、毛利走弱，加上礦業投資股利減少及財務成本增加。

展望市場，OECD預估2026年全球經濟成長持平；世界鋼鐵協會預估明年鋼需將溫和成長至17.72億公噸，但歐盟將調降鋼鐵免稅配額並對超額進口課徵50%關稅，恐改變全球鋼鐵貿易格局。中鋼表示，台灣出口動能主要仰賴半導體與AI產業拉動，傳產需求仍偏弱，鋼市短期呈築底盤整。

