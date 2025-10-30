買氣仍低迷 Q3桃園、臺中新案銷售率創史上新低

短期內房市交易仍持續呈現量縮局面。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕第三季全國新建案每坪均價回到一年前，根據最新發布的第三季國泰房地產指數，桃園市、臺中市新案銷售率跌至歷史新低，僅新竹縣市銷售率達8.62%，為第三季各都會區最佳。

進一步觀察全國、以及主要都會區第三季大樓建案每坪均價，全國年跌約0.43%，直接跌回1年前價格，新北市、桃園市以及新竹縣市也呈現年跌趨勢，反觀臺北市、臺中市則呈現年漲趨勢、年漲幅均逾4%。

根據最新發布的第三季國泰房地產指數，相較上季、去年同期均呈現價穩量縮，主要是因為央行繼續維持第七波信用管制措施不變。

即便 9 月初行政院將新青安排除於「銀行法」 72-2 條不動產放款比率限制、換屋族群售屋期限延長至 18個月，短期內房市交易仍持續呈現量縮局面。進一步觀察各地區表現，相較上一季，各地區成交價漲跌互見。

且該指數報告指出，央行繼續維持第七波信用管制措施不變，不動產集中度管制規定依舊未放寬，銀行端對房貸業務仍顯謹慎，導致房市觀望氣氛濃厚，交易持續降溫，成交量則創 9 年新低。

