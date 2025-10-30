連3季每季賺逾一個股本！台光電Q3每股盈餘11.19元再創高

台光電董事長董定宇對公司前景充滿信心。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕銅箔基板（CCL）廠台光電（2383）公布第3季財報，受惠於AI關鍵材料需求強勁，業績與獲利續創歷史新高。隨著高階伺服器及交換器出貨暢旺，加上電子旺季效應，第3季營收達251.5億元，稅後淨利39.6億元，每股盈餘11.19元，連續3季賺逾一個股本，累積前3季每股盈餘達31.23元，展現強勁獲利實力。

展望未來，台光電對全產品線市場前景持續看好。AI伺服器、交換器、邊緣運算、5G手機、AI PC低軌衛星及記憶體模組等應用需求穩健成長，帶動HDI及高頻高速材料市場持續擴大。



台光電表示，公司長期深耕HDI及高速CCL領域，技術領先、產品組合完整，已成為全球主要AI伺服器與800G交換器品牌的核心供應商。隨著新一代平台對算力及傳輸速度要求不斷提升，HDI含量持續擴增，公司高階產品滲透率持續上升，市佔率及營收均將穩步擴大。

在產能布局方面，台光電2025年將陸續完成中國黃石、馬來西亞檳城及中國中山等廠區的擴充，總產能較2024年增加三成。公司並同步啟動2026年的新一輪擴產計畫，將於台灣桃園、中國昆山與中山新建廠房，計畫完成後，整體產能將再提升近三成，鞏固其全球規模領先優勢。

台光電強調，公司在地緣布局亦展現前瞻策略眼光，為亞洲CCL供應商中唯一在美國設有生產基地的公司。憑藉橫跨台灣、中國、東南亞與美國的多元布局，台光電在面對地緣政治與供應鏈變局時，仍能滿足客戶需求而成為極少數合格供應商之一。整體而言，在AI、雲端運算及邊緣運算帶動的產業長期成長趨勢下，台光電將憑藉技術領先、規模領先與地緣佈局領先三大優勢，持續擴大營運規模，全年再創歷史新高可期。

