開放商港碼頭業引進外國技術人力，業者很高興。（資料照）

〔記者王憶紅／台北報導〕針對行政院會通過的跨國勞動力精進方案，商港碼頭業者說，很高興，但希望施行內容細則，政府可以跟業者再進一步討論，讓政府、業者、勞工可以三贏。

行政院的跨國勞動力精進方案，針對商港碼頭業引進外國技術人力方面為，本勞加薪2000元，每加薪一位就多一位「技術人力」，最高10%；外國技術人力應具備資格條件，包括薪資門檻、語言能力與技能資格；3年工作期滿續聘，需幫本勞再次加薪。

不願具名的商港碼頭業者指出，碼頭缺工已久，且已反映多年，如今政府聽到了、開放外國技術人力，這是第一步，很高興。

這名業者說，目前詳細的外國技術人力應具備資格條件、本國人加薪方式尚未公布，因此仍需待政府公布後，才能進一步了解，但希望政府在訂定細則前，與業者多做討論，以達到政府、資方、勞方三贏的局面。

業者以本國人加薪2000元為例，他說，主管機關交通部可否訂定出產業平均薪資，畢竟碼頭業缺工不是因為低薪，是有些職務本國人不做，有了產業平均薪資的客觀數據做依循，只要高於平均薪資的業者引進外國技術人員，本國人就可以不需增加2000元。

另外，若引進一名移工，一名本國人加薪2000元，是業者自己選一名，還是加薪在一個水庫內，讓本國人平均來分攤，且每個員工工作能力表現不同，工作能力不佳者也要加薪嗎?這些是否可以有彈性讓業者辦理。

