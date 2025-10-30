川習會落幕後、人民幣下殺！新台幣貶回30.715元

新台幣兌美元匯率午後貶勢擴大，最後收在30.715元、貶值8.5分。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕「川習會」落幕，美國雖然調降對中課徵關稅至47%，但金融市場並不買帳，人民幣帶頭下殺，新台幣兌美元匯率午後貶勢擴大，最後收在30.715元、貶值8.5分，匯價連2黑，再度回測30.8元關卡，成交量19.58億美元。

聯準會如市場預期再降息1碼，Fed主席鮑爾對12月降息態度保守，已使美債殖利率與美元雙雙走升，原本市場寄望今日「川習會」達成協議，金融市場會有慶祝行情，不料，午後中國股市與人民幣急殺，人民幣離岸價、在岸價同步貶破7.1兑1美元。

請繼續往下閱讀...

日圓兌美元匯率也殺破153兑1美元，跌破前波低點，創逾8個月新低。日本央行今日宣布利率維持不變，總裁植田和男會後的發言被認為偏鴿，使外界對日央後續升息時機的預期更加不確定，加劇日圓貶值壓力。

台幣匯價早盤走勢偏弱，但是在出口商拋匯下還算有撐，午後隨亞幣轉弱，貶勢擴大，並收在當日最低價，為3日新低，即將回測前低30.815元。

匯銀人士指出，市場正消化美國總統川普亞洲行成果，尤其是與日本、韓國及中國陸續達成的貿易協議。接下來焦點將轉向台美經貿談判，特別是半導體「232條款」的後續發展，預料將成為匯市關注焦點。

根據央行統計，截至下午4點，美元指數上漲0.22%，除韓元升值0.24%外，其餘亞幣全數走貶，其中，日圓重挫0.87%最多、新幣貶值0.31%、台幣下跌0.28%、人民幣貶值0.13%。

台股今日則是開高走低，最後下跌7.21點，收在28287.53點，三大法人合計賣超29.76億元。其中，外資小幅買超16.56億元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法