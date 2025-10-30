台達電AI電源業務續旺 董座看好能源基建需求爆發

台達電董事長鄭平今日於法說會表示，AI伺服器電源與液冷散熱相關訂單能見度已延伸至明年。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕台達電（2308）董事長鄭平今日於法說會表示，受惠於AI伺服器電源與液冷散熱業務動能強勁，集團持續擴充全球產能，相關訂單能見度已延伸至明年。隨著AI所需算力與用電量急速攀升，他看好能源基礎設施（Energy Infrastructure）會成為下一波爆發式成長市場，潛在商機將從資料中心能源管理擴大至微電網與大型儲能應用，助攻未來新成長曲線。

面對AI供應鏈需求仍然強勁，台達電旗下台灣、泰國、美國產線均維持滿載狀態，泰國當地預計今年底新增三座廠房，美國則應客戶指定，逐步擴大液冷組裝能力，若需求急遽上升，不排除採租廠方式新設產能。非美國市場訂單部分，已與客戶協調回到中國投產，以加強區域供應缺口。

鄭平表示，集團產能規劃多為「兩年前就啟動」，即便當時AI浪潮未起，仍依5到10年的藍圖展開布局並逐年推進，使台達電能在需求爆發時接住訂單。對於市場追求快速擴張的壓力，他坦言供應鏈難免出現「overbooking（過度下單）」現象，但仍維持擴產節奏與區域多元配置策略。

同時，由於資料中心800V直流供電架構已趨成熟，台達電已準備好於客戶導入時即刻配合，並同步推進垂直供電與直流對直流（DC-DC）模組策略。鄭平指出，傳統方案複雜度高、並非客戶強項，未來模組化供電將成趨勢，有助集團擴大高階電源市占。 固態變壓器（SST）方面，公司已完成技術卡位，但客戶熟悉度仍需時間建立，短期不會是營收主軸。

鄭平認為，在大規模AI算力建置浪潮之下，全球資料中心持續上線，帶動能源端正在醞釀新拐點，目前多數能源佈局仍未完全到位，「這些AI設施，包括正在興建中的，真正開始使用後，電從哪裡來？」因此能源基礎建設將從小型孤島型微電網，逐步擴展至城市級電網整合。

台達電現於儲能領域（ESS）聚焦BMS（電池管理系統）及PCS（功率轉換系統）等核心控制環節，不自行製造電池芯，採系統與電力電子優勢切入市場。 燃料電池方面，公司推進高溫固態氧化物燃料電池（SOFC），能源轉換效率超過60%，含熱回收可達80%，目前已建置試產線並送樣，預計明年底量產。

台達昨日宣布完全收購日本企業NRF，強化在半導體設備電源的地位，切入蝕刻（Etching）與高頻電漿電源領域，擴大高技術門檻產品線，進一步強化電力電子版圖。鄭平補充說明，AI資料中心需求短期無停滯跡象，產能擴張與架構升級將持續推動業務向上。

同時，由AI引發的能源需求將帶來新成長周期，從資料中心電力調度、微電網、儲能，到燃料電池落地，台達將電源系統技術延伸至能源基礎建設領域，形成AI＋能源雙動能。鄭平直言，世界變化快，仍需保有彈性，但無論技術線還是市場方向，「能源需求只會更大」，會是下一個大市場。

