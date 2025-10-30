硬起來！台灣拒買 南非2水果銷台大暴跌

台灣對南非葡萄柚的採購大幅降低。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕南非迎合中國打壓台灣，我國政府9月宣布將對南非祭晶片制裁後，因南非緊急尋求協商而暫緩。外交部長林佳龍10月16日在立法院說明，南非已對我提出新版本的協議，外交部持續透過跨部會協調及評估可能反制的項目。雖然新的制裁措施尚未出爐，台灣對南非農產品貿易已有所調整，最新統計顯示，今年前9月從南非進口的蘋果狂瀉逾97%，葡萄柚進口也暴跌近4成。

南非政府在去年10月要求我駐處遷館未果，今年1月再度致函我駐南非代表處，要求於3月底前遷離首都普利托里亞，接著於7月21日以政府公報形式，片面更名、降等我國駐南非代表處與駐開普敦台北聯絡辦事處。

為了反制南非的舉措，我國政府9月23日宣布將對南非祭出晶片制裁，南非隨後請求協商，9月25日暫時喊卡。外交部長林佳龍10月16日在立法院說明，南非已對我提出新版本的協議，外交部持續透過跨部會協調及評估可能反制的項目。

未料，南非再出小動作，南非外交部（DIRCO）在協商期間，將官網的台灣駐處資訊單獨列在「其他」類。

南非蘋果銷台雪崩。圖為南非蘋果果園。（路透）

儘管我方對南非反制措施目前尚在協議中，但農產品貿易部分已出現重大變化。根據農業部及農業行動化平台「田邊好幫手」的資料，今年前9月台灣從南非進口的蘋果數量為99公噸，較去年同期大跌97.6%，進口額為10.2萬美元（約台幣313萬），亦較去年同期狂瀉97.8%。

而且，今年前9月南非蘋果的進口資料只有4筆，分別是1月、5月、6月、8月。

南非葡萄柚的進口也大幅萎縮，今年前9月進口量為1598公噸，比去年同期減少36.4%，進口額為137.1萬美元（約台幣4208萬），年減38.7%。值得注意的是，從以色列及日本進口的葡萄柚則呈現增加態勢。

