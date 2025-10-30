AI及高階應用需求助攻 國巨Q3 EPS達3.1元

國巨第三季EPS達3.1元。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕國巨*（2327）今日公布第三季財報且舉行線上法說，國巨*公告第三季營收330.87億元、季增1.0%（以美元換算，單季營收較上季增加 3.9%），稅後淨利63.56億元、季增加 27.2%，單季每股稅後盈餘（EPS）3.10 元、季增27.2%；國巨*總經理王淡如預估，第四季營收約與第三季持平，但毛利率會較第三季略為上揚，且AI需求動能持續向上。

累計今年國巨*前三季營收969.62億元、年增5.8 % （若以美元換算，較去年同期增加 8.5%），稅後淨利168.83億元、年增7.9%，總計每股稅後盈餘（EPS）8.22元，毛利率35.8%。

國巨*認為，第三季營收成長主要來自於人工智能以及高階應用相關產品的需求，同時產品組合也是稅後淨利成長的關鍵因素，展望未來，儘管地緣政治上的重大不確定性依然存在，但客戶庫存已達到健康水平，且人工智能相關產品需求持續成長，國巨*仍審慎應對未來經濟情況，並密切關注關稅及各國匯率的變化。

