開放中階技術人力旅宿業買單否? 洪申翰：目前就是這個選擇

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部訂定「跨國勞動力精進方案」，其中開放旅宿業及商港碼頭業的「旅宿服務工作」、「商港碼頭貨物裝卸集散工作」，可以在為本國低薪勞工加薪後，從海外引進1名外國技術人力，但先前旅宿業希望以最低工資聘請移工，未來若申請狀況不佳，是否有可能開放最低工資移工？勞動部長洪申翰表示，「目前就是這個選擇」；至於如何計算出「本勞加薪2000元」的金額？洪申翰解釋，「要企業能夠負擔得起」。

旅宿業自疫後頻喊缺工，飯店大老闆自稱需「親自跳下來鋪床」凸顯缺工困境，勞動部雖推出各項協助措施，都未能解決旅宿業缺工問題，遭外界質疑旅宿業並非缺工，而是｢缺便宜的勞工」。

此次勞動部歷經一年多的規劃終於開放，引進對象卻是「外國技術人力」，不但須具備語言能力與技能資格，薪資更須達到規定的門檻。根據勞動部初估，比照先前僑外生初聘及續聘的薪資水準，須達3萬至3萬3000元，且須先為本勞加薪2000元，旅宿業是否願意負擔這樣的條件？若申請情形不佳，是否可能開放藍領移工？

對此，洪申翰並未正面回應，僅強調「現在就是開放技術人力這個選擇」， 強調在經過評估後，針對旅宿業的缺工，現在政策的方向，就是若要外國技術人力，必須先幫本勞加薪的選項。

事實上，旅宿業已獲交通部開放，可以使用海外實習生增補人力，海外實習生也有語文能力，做的工時也很繁雜，旅宿業僅給予每月不到２萬元的津貼。對此，洪申翰表示，這部分勞動部將與交通部共同討論，如何提升、規範及保障實習生的權益。

面對巨大機械的強迫勞動議題，明年開放的外國技術人力，需透過新掛牌成立的「跨國延攬中心」由海外直接引進，勞動部設定採取「直聘」形式，但這些引進的中階人力，需要負擔哪些費用？洪申翰表示，有基本的申請、審查等相關規費，並非仲介費，至於在移工的母國，會不會有外國仲介的角色，勞動部無法掌握，而國內部分，台灣的雇主仍可透過仲介提供申請階段協助、向延攬中心遞件。

發展署署長黃齡玉強調，勞動部會與來源國政府洽談合作機制，希望做到 G to G。但是，海外那端並非政府可百分之百掌控，各個國家也有不同的狀況。因此，這些技術人力未來是否需要負擔母國的仲介費，或是旅宿業者是否需要為其負擔？勞動部目前沒有明確答案。

