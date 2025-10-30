「川習會」大禮包！中國商務部：稀土、港口費「停戰1年」 美續暫停24％關稅

美國總統川普（右）在韓國釜山金海空軍基地與中國國家主席習近平舉行雙邊會晤。（擷取自CNBC）

〔財經頻道／綜合報導〕川習會落幕後，中國商務部表示，中美兩國元首剛在韓國釜山舉行會晤，深入討論了中美經貿關係等議題，同意加強經貿等領域合作，包括美對中24%關稅繼續暫停1年、美暫停造船業301調查措施1年，中國也將暫停稀土出口管制措施1年，以及暫停其他相應的反制措施。

據中國商務部網站，商務部今日下午以新聞發言人名義表示，中美兩國元首剛剛在韓國釜山舉行會晤，深入討論了中美經貿關係等議題，同意加強經貿等領域合作。中方願與美方一道，共同維護好、落實好兩國元首會晤重要共識。

中國商務部介紹日前中美經貿團隊通過吉隆坡磋商達成的成果共識。

1、美方將取消針對中國商品（包括香港與澳門）加徵的10%所謂「芬太尼關稅」，對中國商品加徵的24%對等關稅將繼續暫停1年。中方將相應調整針對美方上述關稅的反制措施。雙方同意繼續延長部分關稅排除措施。

2、美方將暫停實施其9月29日公布的出口管制50%穿透性規則1年。中方將暫停實施10月9日公布的相關出口管制等措施1年，並將研究細化具體方案。

美國商務部9月29日宣布擴大實體清單的適用範圍，由一個或多個列入實體清單持股50%以上的子公司，將自動受到該清單的限制。中國則於10月9日發布「公布對境外相關稀土物項實施出口管制的決定」及「公布對稀土相關技術實施出口管制的決定」，對境外稀土物項、稀土技術實施出口管制。

3、美方將暫停實施其對中海事、物流和造船業301調查措施1年。美方暫停實施相關措施後，中方也將相應暫停實施針對美方的反制措施1年。

此外，雙方還就芬太尼禁毒合作、擴大農產品貿易、相關企業個案處理等問題達成共識。雙方進一步確認了馬德里經貿磋商成果，美方在投資等領域作出積極承諾，中方將與美方妥善解決TikTok相關問題。

中國商務部發言人表示，中美吉隆坡經貿磋商取得積極成果，充分證明雙方秉持平等、尊重和互惠的精神，通過開展對話與合作，能找到解決問題的辦法。經貿磋商成果來之不易，中方期待與美方共同做好落實工作，為中美經貿合作與世界經濟注入更多確定性和穩定性。

