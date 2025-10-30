中國五礦集團收購巴西鎳礦爆疑雲 歐盟將展開反壟斷調查

英美資源集團（Anglo

〔編譯盧永山／綜合報導〕美中兩大強權正在全球各地爭奪稀土資源，中國企業收購稀土資產的交易屢屢引發關注。《路透》、英國《金融時報》29日報導，英美資源集團（Anglo American）以5億美元（新台幣154億元）把其位於巴西的鎳礦資產，出售給中國央企中國五礦集團（Minmetals）在香港上市的子公司MMG。知情人士透露，在監管機構駁回了2家公司提出的補救措施後，這筆交易正面臨歐盟反壟斷調查。

2家公司（英美資源集團、MMG）曾提出從MMG購買鎳鐵，並在歐洲轉售10年的方案，以緩解外界擔憂，在中國對關鍵礦產供應的影響下，歐洲客戶的鎳鐵供應可能遭切斷。

MMG是中國五礦集團2009年在澳洲成立，總部設於墨爾本，主要業務是探勘、開發和開採銅、鋅等基本金屬，該公司在香港交易所上市，並在香港、中國、澳洲、剛果民主共和國和秘魯設有辦事處或投入營運。

知情人士指出，作為歐盟競爭執法機構的歐盟執委會，並未就2家公司擬議的補救措施徵求競爭對手和客戶的意見。歐盟執委會計畫於11月4日完成上述交易的初步審查，但尚未對此事作出回應。

2家公司發布聯合聲明指出，他們將繼續與歐盟執委會合作，以確保這筆交易獲得批准。聲明指出：「這包括我們最近提出的各項措施，以確保客戶能繼續獲得能長期生產的銅鎳合金，我們相信這將為客戶帶來最正面的結果。」

由於英美資源集團的鎳礦資產位於巴西，巴西競爭管理局已對這筆交易展開調查。儘管MMG目前在巴西沒有業務，但歐洲仍是英美資源集團所生產鎳鐵的主要出口目的地，這些鎳鐵將供應歐洲不銹鋼製造商。

這筆交易也引發美國高度關注。美國鋼鐵協會（American Iron and Steel Institute）敦促華府阻止這筆交易，認為這將使北京當局直接控制重要的鎳礦儲量。鎳是電動車電池和不銹鋼的關鍵材料。

