土銀主辦和大工業50億元聯貸案 超額認購220％

〔記者陳梅英／台北報導〕力挺企業轉型及深耕台灣，土地銀行統籌主辦和大工業5年期聯貸案新台幣50億元，超額認購達220%，顯見銀行團對於和大工業支持，聯合授信合約於10月30日完成簽訂。

和大此次辦理聯貸的資金用途為償還金融機構借款暨充實中期營運週轉金需求。

為協助深耕汽車零件產業的和大工業永續經營並推動轉型升級，土銀擔任統籌主辦銀行暨額度管理銀行，玉山銀行與第一銀行為共同主辦銀行，並有華南銀行、彰化銀行、臺灣企銀、臺灣銀行、安泰銀行、國泰世華、合作金庫、兆豐銀行及上海商銀等行庫共同參與。

和大為國內最大車用傳動零組件及全球電動車減速箱最大製造商，累積多年專業研發技術，與眾多知名OEM廠商建立合作關係，協同研發技術深獲歐美各國所信賴；除原有燃油車之傳動部品開發與製造外，亦積極轉型綠能車款如油電車、電動車減速齒輪組件開發，電動車營收占比逐年攀升。

和大近年在台擴大投資新建廠房，增設自動化齒輪與傳動軸元件智能產線，以高精度與高效率研發製造維持競爭優勢，致力產品的轉型升級，並積極投入電輔車、航太、機器人、及半導體封裝檢測設備等產品開發，未來展望應屬可期。

