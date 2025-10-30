領了勞保老年給付還能加國保嗎？一文讓你看懂！

根據現行規定，凡已請領「社會保險老年給付」者，例如勞保老年年金或一次給付，或者公教、軍保、農保等老年給付，原則上就不能再參加國保。（示意圖，圖由南服提供）

〔財經頻道／綜合報導〕勞工A勞保年資已滿30年，平均投保薪資為最高的4萬5800元。3年前因家庭因素急需一筆錢，勞工A選擇勞保「一次請領老年給付」，如今他56歲，想再加保國民年金（國保），想知道自己是否仍有資格？

根據現行規定，凡已請領「社會保險老年給付」者，例如勞保老年年金或一次給付，或者公教、軍保、農保等老年給付，原則上就不能再參加國保。也就是說，當勞工請領了勞保的老年一次金或按月年金後，通常就喪失加保國保的資格。

不過，有個例外。在國保制度實施的前15年（2008年10月1日到2023年9月30日），政府為保障舊制勞工權益，曾設有「過渡條款」。若於此期間內領取勞保老年一次給付者，且符合下列任一條件，仍可再參加國保，並於年滿65歲時請領國保老年年金。

請繼續往下閱讀...

●未滿65歲，且勞保年資未滿15年；或

●一次領勞保老年給付金額未達新臺幣50萬元。

但上述過渡規定在國保制度施行滿15年（即2023年10月1日）正式終止。也就是說，自2023年10月1日（含）以後請領勞保老年給付者，無論勞保年資長短或領取金額多少，一律不得再參加國保。

那麼勞工A能加保國保嗎?

答案是：不能再加保國保了。雖然勞工A領取一次請領老年給付時（2022年）是在過渡條款期間內，但因其勞保年資及給付金額均不符合再參加國保的例外條件。因此，勞工A已喪失加入國民年金的資格，無法再加保。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法