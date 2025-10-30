「領萬元、抽萬元」 元大銀加碼最高抽11萬現金

領萬元、抽萬元，元大銀加碼最高抽11萬元現金。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕全民關注的「全民＋1 政府相挺」普發現金即將登場，11月5日開放網路預先登記，元大金（2885）旗下元大銀宣布推出「領萬元、抽萬元，普發現金找元大」加碼應援活動，自2025年11月5日至2026年2月28日，民眾只要於財政部「全民＋1 政府相挺」網站登記，將普發現金採「登記入帳」方式，指定登記入帳至「元大銀行臺幣存款帳戶」，或是持元大銀行金融卡至全台「元大銀行ATM」領現，即可參加抽獎，有機會抽中1萬元回饋金。

元大銀表示，凡指定入帳至「元大銀行數位存款帳戶」，即可再享10萬元回饋金的加碼抽獎機會，最高一次能抱走11萬元現金，等於將政府普發的1萬元紅包放大成最高12萬元的大禮包，讓原本的「小確幸」一躍成為「大確幸」，此次活動總獎金高達新臺幣50萬元，尚未申辦「元大銀行數位存款帳戶」的民眾，可以把握機會!

除抽獎活動外，元大銀同時針對數位存款帳戶的新/舊客戶推出專屬優惠。數位存款帳戶新戶享有三大禮遇，包含自帳戶審核成功後6個月內可享最高3%活儲優利，以及每月多達99次的跨行提款與轉帳免手續費優惠，另外，新戶完成指定任務還能拿到最高500元回饋金；而還沒有數位存款帳戶的既有客戶，只要首次申辦數位存款帳戶，得享有最高1.125%活儲優利，新舊戶都能透過數位存款帳戶輕鬆放大每一分錢。

