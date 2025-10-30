產發局獎勵電子支付 北市議員爆有攤商達標就停用疑「騙補助」

台北市議員柳采葳指出，產發局獎勵攤商使用電子支付政策，「表面熱、實際冷」。（柳采葳辦公室提供）

〔記者何玉華／台北報導〕台北市議員柳采葳指出，產業發展局推動小型零售業與傳統市場攤商使用電子支付，疑似出現「騙補助」的情況，有攤商使用超過5筆交易，達每月申請1000元獎勵金後，就不再使用，今（114）年截至10月執行率僅38%，地下街商家申請次數更僅3次，顯見政策推行「表面熱、實際冷」。產業發展局局長陳俊安表示，將要求市場處加強後續的查核機制，市場處長黃宏光說，未來會把行銷補助跟電子支付的使用率做介接。

柳采葳今（30）天在議會財建部門質詢時指出，產發局鼓勵市場、商圈、夜市、地下街等攤商使用電子支付推出獎勵計畫，截至今年10月，全市由市場處管轄的44處市（商）場、17處夜市與4處地下街，雖「設有電子支付」，仍屢遭民眾反映無法實際使用或商家拒收。今（114）年截至10月執行率僅38%，地下街商家申請次數更僅3次，顯見政策推行「表面熱、實際冷」。

柳采葳說，市場處為提高攤商使用率，除單月只要超過五筆以上的交易，即可以申請1000到2000元的獎勵金外，甚至針對過去未曾申請獎勵金之攤商，提供新設獎勵金2000元。但許多店家申請完達標之後就不再使用電子支付，形同騙取補助。辦公室團隊實際走訪各大市場、夜市攤商，確實發現有申請獎勵金的攤商無法使用電子支付，顯示政策成效與實際使用率落差甚大。

產發局局長陳俊安表示，他個人在市場、夜市使用電子支付沒有太大問題，但的確在夜市或一些觀光導向商圈，使用電子支付比較高，社區型的婆婆媽媽比較喜歡現金。他坦承獎勵補助的標準寬鬆，將要求市場處研議獲得獎勵後的查核機制，不要讓攤商達到補助標準後就不再做，要把把後續的查核機制補上去。

黃宏光表示，申請電子支付的攤商確實有限，主要是有些攤商擔心額外的手續費支出，加上進貨使用現金，有現金流的需求，因此對使用電子支付比較保守；未來會加強宣導，將行銷補助跟電子支付使用的狀況來做介接。

