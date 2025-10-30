沙崙智慧產業園區動工 張善政：結合航空城打造北台高科技產業聚落

桃園市大園區沙崙智慧產業園區今天動土開工，市長張善政宣示將打造高科技產業聚落。（桃園市政府提供）

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市政府今（30）日在大園區舉辦「沙崙智慧產業園區」動土典禮，市長張善政、地政局長蔡金鐘與多名產業代表出席，宣告園區正式啟動；張善政表示，這是桃園邁向AI智慧產業與綠能永續城市的重要里程碑，未來將結合航空城及周邊產業園區，打造北台灣高科技產業聚落。

桃園市府地政局指出，「沙崙智慧產業園區」開發面積約9.45公頃，今年9月22日通過開發計畫，10月20日核准設置；園區鄰近台61線西濱快速道路，距桃園國際機場15分鐘車程，至台北港也只需25分鐘，地理位置優越，將成為北台灣產業鏈的重要樞紐，園區公共設施預計於2029年完工，可提供逾6公頃產業用地，創造400個以上就業機會。

請繼續往下閱讀...

張善政表示，桃園是台灣科技產業重鎮，去年工業總產值達4.07兆元，連續多年居全台之冠，中央正推動「桃竹苗大矽谷」政策，吸引眾多國內外科技大廠進駐，顯示桃園產業發展潛力雄厚；沙崙智慧產業園區將引進AI人工智慧、資訊技術、大數據物聯網等智慧科技產業，以低污染、低耗水、低耗能為原則，打造前瞻性科技聚落。園區同時可與大園、觀音及桃園科技工業區串聯，結合航空城計畫，形成完整的產業生態網絡，實現生態與生產共榮。市府未來會持續與企業界、在地居民合作，讓沙崙智慧產業園區成為桃園產業升級的新引擎。

在綠能方面，園區將導入太陽能發電系統，推動再生能源應用，並輔導廠商導入節能設計，降低能源消耗；管理方面也將採用智慧節電、水資源管理與空氣品質監測技術，打造成「綠智慧」為核心的產業示範園區。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法