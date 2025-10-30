金價屢創新高各國仍狂買 這國央行是最大買家

世界黃金協會報告顯示，7月到9月期間，全球央行買了220噸黃金。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕今年第3季，各國央行加速買入黃金，一些回歸的買家不顧金價持續創歷史新高，押注黃金的價值，將其作為對沖美元疲軟的工具。世界黃金協會（World Gold Council）報告顯示，7月到9月期間黃金購買量為220噸，季增28％，其中哈薩克央行是最大單一買家，巴西央行則是4年多來首次購買黃金。

《彭博》報導，截至9月的1年中，各國央行增持黃金634噸，低於過去3年同期水準，但遠高於2022年俄羅斯入侵烏克蘭之前的平均水準。世界黃金協會預測，2025全年黃金購買量將介於750至900噸之間。

請繼續往下閱讀...

世界黃金協會分析師史崔特（Louise Street）在週四（30日）發佈的報告中表示，地緣政治緊張局勢加劇、持續的通膨壓力以及全球貿易政策的不確定性，都助長了人們對於避險資產的需求。

儘管近期從高點回落，但今年以來黃金仍漲了約50％，並在本月初創下每盎司4380美元以上的歷史新高。這波強勁的上漲行情一部份受惠於各國央行的買入，以及主流投資人為規避風險所採取的策略。

世界黃金協會表示，價格飆升很可能是上半年黃金購買量的限制因素，Q3需求回升顯示各國央行仍在策略性地增持黃金。世界黃金協會也提到，最新一季的數據有66％的需求尚未被揭露。

世界黃金協會指出，由於金價飆升，投資人擔心錯過進一步上漲的機會，因此對黃金的需求較上季增加了13％。與此同時，黃金作為避免和對沖工具的地位也愈來愈受到重視，世界黃金協會認為這一趨勢將在今年內持續下去。

報告顯示，第3季黃金支持的交易所交易基金創下歷史新高，全球資金流入達260億美元（約新台幣7992.4億元）。世界黃金協會表示，市場對貨幣政策進一步寬鬆的預期，以及對美國經濟健康狀況的擔憂，也推動了參與者在本季買入黃金。

美國聯準會（Fed）週三（29日）宣佈降息1碼（0.25個百分點），此舉在市場普遍預期之內，但Fed主席也暗示，12月可能不會進步降息。

金價高漲也導致Q3珠寶消費量降至2020年以來最低，促使世界黃金協會下調了全球預期。儘管如此，受到金價上漲的影響，消費者在珠寶的支出仍較去年同期成長13％，達到410億美元（約新台幣1.26兆元）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法