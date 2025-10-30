Sora登台太狂！OpenAI奧特曼入鏡AI影片 和「台灣學生」吃便當宣布消息

AI生成的OpenAI執行長奧特曼和AI生成的學生一同吃便當，宣布「Sora App現在在台灣也可以用囉！」（圖擷取自X平台/OpenAI）

〔財經頻道／綜合報導〕OpenAI旗下主打AI生成影片的社群平台Sora App，日前在美國和加拿大上線後，迅速引起熱潮，短短5天內下載量就突破100萬次，如今OpenAI宣布，Sora App進軍亞洲市場，首波開放國家包含台灣、泰國和越南等。OpenAI也在官方社群上用Sora生成一段AI影片，內容是AI生成的OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman）和AI生成的學生一同吃便當，宣布「Sora App現在在台灣也可以用囉！」

Sora App採用的是OpenAI新一代的AI影片生成模型Sora 2，使用者只要輸入簡單的文字指令就能生成AI影片，包含音訊；還可以使用Remix功能，重新演繹其他創作者的作品內容。App內還有Sora 動態牆，這是以創作為導向的動態流，方便使用者探索最新影片。最後還有 Cameos 個人化功能，使用者可錄製自身影像與聲音，生成專屬虛擬分身，置入任何 AI 場景中。

目前 Sora App 已支援繁體中文介面與中文提示詞輸入，台灣用戶已可在iOS平台下載，至於Android平台則要再等等。而台灣成為Sora App的亞洲首發國家之一，主要是OpenAI認為台灣擁有充滿活力、創意十足的內容創作社群。

為宣傳在台灣上線，OpenAI也在社群X平台上的官方帳號上用Sora生成一段AI影片，內容是AI生成的OpenAI 執行長奧特曼和AI生成的學生一同吃便當，AI奧特曼把便當打開時，裡頭的配菜拼出了「SORA」字樣，AI奧特曼之後用中文揭曉：Sora App現在在台灣也可以用囉！引發網路熱議。

