恐怖遊戲最終回 大宇資《伊藤潤二狂熱：無盡的囹圄》11/12上市

〔記者張慧雯／台北報導〕恐怖遊戲最終回!遊戲股大宇資（6111）今日宣布，《伊藤潤二狂熱：無盡的囹圄》改編自 Netflix 動畫《伊藤潤二狂熱：日本恐怖故事》，為首款伊藤潤二正式授權的第一人稱恐怖遊戲，預計11月12日正式上市，大宇資也預告，將劃下一系列恐怖遊戲的句點，接下來將開發UIA神秘入侵檔案。

大宇資表示，《伊藤潤二狂熱：無盡的囹圄》自限時試玩版（Demo）公開以來，於全球Steam 社群獲得強烈迴響，玩法、美術、敘事與沉浸感皆獲高度肯定，在Steam上全球各地區的願望清單數更是於新品節時獲得爆量性增長。

大宇資也說，自2022年《女鬼橋 開魂路》起，包含《女鬼橋二 釋魂路》與《咒》在內，打造出一條具有自我風格的恐怖路線，不僅體現內容創作上的前瞻視野，更象徵跨媒體IP策略的成功，如今以《伊藤潤二狂熱：無盡的囹圄》劃下一系列恐怖遊戲的震撼句點，這不僅是製作團隊最後一舞，更是作為「恐怖宇宙」的極致總結與最終告白，接下來將開發UIA神秘入侵檔案，從「恐怖」改走「神秘」路線。

