輝達落腳北士科 北市產發局：北區供電相對穩定

台北市產發局長陳俊安表示，北市北區電網相對穩定。（取自台北市議會直播畫面）

〔記者何玉華／台北報導〕輝達海外總部確定落腳台北市北投士林科技園區（北士科）T17、T18基地，由於之前輝達執行長黃仁勳曾開出回台投資要100億度綠電的條件，台北市議員李柏毅今（30）在台北市議會質詢關切北士科「電夠用嗎?」產業發展局局長陳俊安表示，北市北區電網相對穩定。

李柏毅今天在財建部門業務質詢時提到，黃仁勳之前提出回台投資要100億度綠電的條件，輝達要落腳北士科「電夠用嗎?」陳俊安表示，北市的綠電只有屋頂的太陽光電，會有一些限額，中央目前有研擬供應綠電的平台。

請繼續往下閱讀...

李柏毅詢問，輝達是否有提出100億度綠電的要求？陳俊安表示，輝達只提要有穩定的供電，北士科靠近的洲美段，未來會有供應北士科電力的變電所，因此在電力供應上是相對穩定。

陳俊安說，輝達未來在北士科要蓋的是營運總部，雖會有小的實驗室，但以辦公為導向的建物，應該不會要用到100億度；陳俊安強調，以目前的電網看起來，北區供電是相對穩定。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法