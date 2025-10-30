友達轉盈為虧 ，Q3每股虧損0.17元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕面板大廠友達（2409）今日舉行法人說明會並公布第三季財報。友達第三季合併營收699.1億元，季增1%、年減10.1%，受匯率與面板價格不利影響，歸屬母公司業主的淨損為12.8億元，每股稅後虧損0.17元。累計前三季獲利40億元，每股稅後盈餘0.52元。

友達表示，第三季公司整體營收季增1%，其中Display顯示科技受台幣升值以及面板價格下降的影響，使今年旺季效應不如往年明顯，營收較上一季約略持平。Mobility Solutions智慧移動主要受台幣升值影響，營收下降約3%。Vertical Solutions垂直場域營收本季因併入凌華科技股份有限公司，較上一季大幅增加20%。

請繼續往下閱讀...

獲利方面，受匯率及面板價格之不利影響轉為虧損，但以前三季累計歸屬母公司淨利40億元，EPS為0.52元，相較2024年前三季的虧損已有大幅改善。存貨天數52天，淨負債比39.1%，較上一季變動不大，都維持在相對健康的水位。

展望第四季，顯示相關市場進入淡季，備料需求趨緩，總體經濟方面也有許多變數，但智慧移動以及綠色創新解決方案（Green Solutions）配合客戶需求穩定提升。公司團隊將會持續關注市場變化，優化產品組合，嚴控庫存，強化成本費用管控，並積極往加值化產品及解決方案布局，以提升獲利及應對市場波動的能力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法