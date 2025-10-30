黃仁勳訪韓舉行「雞啤會」 會見三星李在鎔、現代鄭義宣談合作

知情人士表示，輝達執行長黃仁勳（左）將在首爾會見三星會長李在鎔（中），以及現代汽車集團會長鄭義宣（右）。（歐新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳睽違15年訪韓，知情人士表示，黃仁勳週四（30日）將在首爾與南韓兩大巨頭三星電子（Samsung Electronics）李在鎔，以及現代汽車集團（Hyundai Motor）會長鄭義宣舉行三方「雞啤會」，討論AI（人工智慧）等領域合作。

《朝鮮日報》報導，多名業界人士透露，黃仁勳將於今（30）日下午在首爾三成洞附近的連鎖炸雞店會見南韓兩大巨頭。各方反應認為選擇這種非正式的會面方式對於這些AI、記憶體晶片和行動通訊領域的領袖來說可謂大膽之舉，預計三人將探討在AI晶片研發方面的潛在合作。

知情人士表示，據悉，三星和現代的員工在從輝達方面得知會面地點後都很訝異。知情人士補充，黃仁勳似乎很想體驗南韓充滿活力的「雞啤文化」，同時與李在鎔和鄭義宣進行坦誠的對談。雞啤（치맥，chimaek ）意指炸雞和啤酒，是南韓代表性的國民食物組合。

儘管這次三方會談的形式引人注目，但三方之間的商業洽談才是真正值得關注的焦點。三星正準備向輝達供應第5代高頻寬記憶體（HBM）商品12層HBM3E，另外，三星也在研發第6代的HBM4。與輝達的合作對於三星進一步掌握半導體市場這波上漲行情而言相當重要。

與此同時，現代集團今年1月與輝達建立了「AI聯盟級」策略夥伴關係，雙方將在機器人、自動駕駛和智慧工廠等領域展開合作。

李在鎔和鄭義宣此前在慶洲參加亞太經濟合作會議（APEC），並於30日返回首爾與黃仁勳會面，預計31日上午將再次前往慶洲，與中國國家主席習近平共進晚餐。黃仁勳也將於明（31）日在慶州舉行的APEC執行長峰會上發表特別演說。

