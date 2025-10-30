日圓疲軟將結束？日銀前總裁預估匯率將回升至120-130

日銀前總裁黑田東彥（Haruhiko Kuroda）。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕日本央行（BOJ，日銀）前總裁黑田東彥（Haruhiko Kuroda）週四（30日）表示，由於美日利率差距遲早會縮小，日圓兌美元匯率可能回升至120至130左右。

黑田在新加坡舉行的巴克萊亞洲論壇（Barclays Asia Forum）活動期間接受《彭博》訪問時表示，目前日圓兌美元匯率約為153日圓兌1美元，直言「這太疲軟了」，預計日圓兌美元匯率遲早會回升至120-130兌1美元。

美國聯準會週三（29日）宣佈降息1碼，不過，日銀今（30）日在為期2天的貨幣政策會議後，宣佈利率維持不變，這再次給日圓帶來壓力，日圓兌美元匯率貶至152.97，徘徊在8個月低點附近。

黑田指出，美方降息和日本央行採取相反的行動，自然會縮小美日兩國之間的利率差距，有助於日圓回到2年多以前的水位。

黑田擔任央行總裁期間，2013年推動超寬鬆貨幣政策，在長達十年的大規模寬鬆政策下，日本央行大量購買了包括債券、股票和房地產基金在內的資產，並將利率維持在負值多年的時間。黑田在2023年卸任，隨後將政策正常化的重任交給現任總裁植田和男（Kazuo Ueda）。

在擔任央行總裁之前，黑田過去也曾擔任日本首席貨幣官員，負責財務省干預外匯市場的決策。黑田表示，目前已經實現2％的通膨目標，經濟成長率在1.5％左右，失業率也只有2.6％左右，暗示日銀已具備繼續升息的條件。

