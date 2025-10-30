智慧園區總部大樓今上樑 義隆電全力強攻AI

義隆電今日舉行「AI智慧園區總部大樓上樑典禮」。（義隆電提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計廠義隆電（2458）全力搶攻AI（人工智慧）市場，今日舉行「AI智慧園區總部大樓上樑典禮」，義隆電董事長葉儀晧表示，義隆電於2018年提出「透過AI實現雙軸轉型」- Dual Transformation through AI，將以總部大樓為核心基地，象徵義隆電全心致力於AI研發、企業發展再登新里程碑。

義隆電AI智慧園區總部大樓位於新竹縣AI智慧園區，建築地上共18層樓地下4層停車場，座落於交通便利且具發展潛力的竹北門戶位置。新大樓除延續原有營運團隊外，正尋求AI合意夥伴，打造兼具研發、創新與智慧應用的高效能基地。未來將以創新之門、AI樞紐為定位，成為串聯公司研發實力與全球市場布局的重要樞紐。

義隆電於2018年開始發展AI，將NB筆電的產品AI化，全力發展邊緣AI運算，推出邊緣運算AI輔助殘障筆電觸控板及AI賦能工控電腦觸控方案，就是現有產品AI化的代表作。透過AI技術再找到新的應用產品，義隆電持續和中研院資訊所團隊合作，陸續開發全球最快最準的AI影像辨識演算法YOLOv4/R/7/9，後又開發出更適合邊緣運算及終端裝置的低算力AI影像辨識演算法「GElanNet」系列，大幅降低成本及功耗，同時結合生成式AI資料擴增技術，已導入智慧交通的AI CCTV、車用ADAS等應用。

葉儀晧指出，AI影像辨識的應用範圍極為廣泛，凡涉及視覺需求的領域，未來也將以此AI技術發展機器人及無人載具的應用。

