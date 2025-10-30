非洲豬瘟遇「雙11」網購 卓揆：納管境外電商、私人集運商風險

防堵非洲豬瘟入侵，面對「雙11」網路購物高峰期，行政院長卓榮泰（右）今天在院會表示，納管境外電商平台及私人集運商風險，針對高風險承攬商業者及報關業者加大查核力道。（行政院提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕防堵非洲豬瘟入侵，面對「雙11」網路購物高峰期，行政院長卓榮泰今天在院會表示，請財政部、內政部及交通部持續落實來自高風險地區之入境旅客行李、郵包及快遞，百分之百X光機檢查，進一步將人工開箱查驗件數至少提高至20%以上，並納管境外電商平台及私人集運商風險，針對高風險承攬商業者及報關業者加大查核力道，只要查獲違規則須懲罰。

財政部指出，海關為將境外電商納入海關風險管理評估，預定自11月15日起，快遞貨物進口簡易申報單，均應申報電商平台或境外私人集運商資訊。

財政部表示，海關與防檢署共同合作，在國際機場對自中國等39處高風險地區入境旅客行李、郵輪及小三通入境旅客行李，實施百分之百X光檢查；所有郵包均實施X光檢查，同時由中華郵政公司分流來自高風險地區郵包，再由海關加強查驗，並由防檢署檢疫犬加強嗅聞。

此外，所有海空運快遞貨物亦全數經X光檢查，並不定期實施專案查緝；對一般進口貨櫃與貨物運用風險管理機制篩選查核標的，鎖定高風險貨櫃與貨物進行人工查驗。

財政部強調，10月24日至29日，海關人工開箱已逾1萬9000件，查獲違規豬肉製品13件共15.1公斤。一旦查獲檢疫物移送防檢署裁罰，旅客最高可處100萬元罰鍰，郵包最高可處100萬元罰鍰、快遞與一般貨物最高可處7年以下有期徒刑，可併科300萬元以下罰金。

數發部則指出，已建立跨部會與電商業者聯防平台，推動即時防堵機制，定期邀集相關目的事業主管機關，三大電商公協會，4家大型C2C業者，及4家納管之網路廣告平台業者召開聯繫會議，透過跨部會及業者間即時溝通，強化違法商品防堵與下架機制。

