玉山金併三商壽「摸黑交易」？立委批金管會淪為「路人甲」

〔記者王孟倫／台北報導〕玉山金控併三商美邦人壽引爆重大爭議，包括：「有無取得董事會授權」及「為何遲未發布重大訊息」等兩大疑雲，導致外界質疑是「摸黑交易」，資訊不公開透明；財委會立委更砲轟，玉山金為何可以這麼「老大心態」，金管會可以容許這樣的行為嗎？對此，金管會強調，已經請證交所進行說明，並承諾一周內查明。

金管會主委彭金隆今天出席立院財委會備詢，包括國民黨立委賴士葆、國民黨立委王鴻薇、民進黨立委鍾佳濱、民進黨立委李坤城等，質詢關注玉山金併三商美邦之合併案等傳言。

首先，賴士葆質疑，本案依規定到底需不需要發布重訊，這個案子有沒有經過董事會通過？彭金隆在立法院答詢指出，金管會已請證交所依照重訊規定進行瞭解，而證交所會找這三家公司（指玉山金、三商壽及中信金）來說明。

賴士葆不滿說，這個案子攸關廣大投資人，結果，金管會卻好像「路人甲」；不過，彭金隆澄清，金管會絕對不是路人甲，至於協商過程，等到未來董事會做成正式決議，才會送到金管會。彭金隆指出，上市櫃公司跟證交所有簽訂契約，證交所也有列出51項需要重大訊息的狀況，這是由上市櫃公司來做判斷，上市櫃公司也很清楚公司治理規範。

證期局長張振山回應，目前證交所還在查核中，依照一般程序調查，需要一週時間。

不過，民進黨立委李坤城質疑，金控公司人員可以沒有取得董事會授權，就逕行對外洽談重大投資案的金額，甚至是會讓一個公司股價崩跌逾七％價格嗎？「試問，這樣的公司治理豈不可怕」，去談一個沒有經過董事會授權的金額，然後，再回頭讓董事會來追認，這是什麼樣的公司治理？（指玉山金）

國民黨立委王鴻薇也抨擊，金融監理標準不明，重訊不用發，結果，股民被當成韭菜收割，金管會根本沒有善盡監理機關主管之職責。

