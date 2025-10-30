破壞海底電纜最高7年徒刑 立院初審通過

立法院經濟委員會今天初審通過，故意破壞自來水海底管線、天然氣管線、海底電纜者，最高可處7年以下有期徒刑。（圖取自海巡署網站）

〔記者廖家寧／台北報導〕立法院經濟委員會今天初審通過，故意破壞自來水海底管線、天然氣管線、海底電纜者，最高可處7年以下有期徒刑，並一律沒收犯案船隻。

根據初審通過條文，明定以竊取、毀壞或其他非法方法，危害天然氣卸收、儲氣等設備，以及擴大納入自來水事業海底送水管線、海底電力電纜功能運作正常運作者，處1年以上、7年以下有期徒刑，可併科新台幣1000萬元以下罰金。

過失犯則比照電信管理法現行規定，處6個月以下有期徒刑、拘役或科200萬元以下罰金。

初審條文增訂對犯罪所使用的工具、船舶或其他機械設備，不問所屬何人，一律沒收。

附帶決議也通過，為避免後續行為人主張未知悉海纜及管道相關資訊，造成故意及過失要件的認定疑慮，請內政部在法案通過前，對外公布海纜及管道圖資，並會同相關機關加強宣導，讓各界知悉避免觸法。

