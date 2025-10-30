空服員工會勞動部抗議質疑「粉飾太平｣ 籲修《勞基法》保障請假權

桃園市空服員職業工會與長榮航空企業工會今（30）日共同至勞動部陳情（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕長榮航空空服員抱病值勤後身故引發全台關注，桃園市空服員職業工會與長榮航空企業工會今（30）日共同發起「生命無價，請假無罪」聯合行動計劃第二波行動，至勞動部陳情，質疑勞動部粉飾太平，今年度的考核即將截止，11月起即適用新的考績標準，空服員仍不知道請假制度會如何調整，呼籲勞動部給予明確承諾，成為勞工的靠山，以公權力要求長榮做出明確改善，讓員工不再恐懼害怕請假的工作環境。

對於長榮航空企業工會的陳情，勞動部回應表示，勞動部非常重視勞工的健康權，目前《勞工請假規則》明定，勞工因普通傷害、疾病或生理原因必須治療或休養者，可以依法請病假。如果雇主拒絕，可依違反勞基法進行裁罰，最高可罰100萬，如加重處罰可罰到150萬。

其次、為了避免勞工因擔心請病假遭受雇主不利對待，導致不敢請病假，影響勞工健康，勞動部正進行強化保障勞工病假權法制評估作業及相關配套，以確保勞工在友善請假環境下，健康權受到保障。勞動部強調，為求周延，相關規定的研商過程，將徵詢勞雇團體建議與想法。

工會指出，一名年輕空服員的不幸離世，揭露長榮航空長期存在的嚴苛請假制度與職場PUA文化，也凸顯台灣現行法制對勞工請假權益的保障不足。儘管事件引發社會強烈反應，勞動部與各界皆表態支持空服員請假權，但兩週過去，長榮航空仍未承諾具體改革。

工會指出，類似狀況不僅存在航空業，包括醫護人員需自行找代班請假、企業以全勤獎金懲罰請假者等現象普遍存在，反映台灣勞工請假制度長期失衡。工會批評，勞動部僅以「會議共識」約束企業，缺乏法律強制力，難以真正改善現況。

工會宣布將擴大串聯醫療、交通運輸等產業工會，推動修法。呼籲主管機關應儘速提出《勞動基準法》修法版本，修法前先修改《勞工請假規則》，逐步提高請假權保障。

桃空職工主張，現行病假30天內應有部分天數保障不得遭不利對待；特休與天災假同屬基本權益，應全面禁止懲罰性措施；主管機關應明定考績、升遷、班表等皆屬「不利待遇」範疇；並比照《公務人員請假規則》，設置3天「身心調適假」不需證明、不得影響考績。工會強調，台灣工人不該成為「二等公民」，要求勞動部立即行動，真正讓「請假無罪」落實於制度中。

