「洗車場」竟成避稅神器！美富豪圈瘋搶原因全曝光

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）最新的稅改法案正在美國掀起一場「富豪購物潮」。《彭博》報導，從私人飛機、洗車場到加油站，凡是能列入折舊項目的資產，全都成為億萬富豪熱門投資標的。

據報導，這項法案讓企業可一次性列支全額資產折舊，不必分多年攤提，導致美國富人們瘋搶「可折舊資產」，除了私人飛機熱賣、搶購潮湧現，加油站、洗車場也成節稅新利器，地產業也被推波助瀾。

川普政府提出的《大而美法案》其核心政策之一就是提供企業的「加速折舊（bonus depreciation）」優惠。其適用範圍是允許企業主在購買當年度即全額扣抵資產價值，直接減少所得稅負。

美國國會聯合稅務委員會估計，此項新稅改政策將在未來10年將令國庫流失約3630 億美元（約新台幣11.1兆元）稅收。批評者指出，政策鼓勵資金流入非必要產業，「讓更多人蓋洗車場，而非住房」。

據了解，川普在2017年的稅改法案曾擴大了額外折舊的適用範圍，暫時允許符合資格的資產享有100%的折舊抵扣，但這項優惠政策從2022年起逐年遞減20個百分點。這意味著，2023年購買的一架價值1000萬美元（約新台幣3億元）的飛機可抵扣800萬美元（約新台幣2.4億元），而2024年購買的同款飛機則只能抵扣600萬美元（約新台幣1.8億元），但新法案則永久恢復了100%的全額抵扣。

對此，稅務公司Engineered Tax Services行銷長亨德森表示，《大而美法案》於7月通過後，影響「幾乎是立竿見影」，目前正在審核的房地產項目數量年增了145%，客戶們紛紛詢問，「該買什麼、怎麼抵最多」。

根據赫爾利公司公布的數據，現今私人飛機熱賣，許多買家急於在今年底前完成交易，只為鎖定新稅制帶來的扣抵優惠。這帶動噴射機銷量較去年同期成長了11%、較前年成長了30%，

私人飛機經紀商 Global Charter 創辦人丹・赫利（Dan Hurley）表示，這些富豪購買私人飛機並不是自用，而是買下後出租，藉此抵稅。只要飛機用於商業用途，即可享有100%的折舊獎勵。

至於洗車場，通常也符合「可折舊資產」條件，因為其建築內配備了專用設備，其他資產則需要進行成本分割分析，以確定購置價格中有多少符合折舊獎勵條件。

商業地產數據公司 CoStar Group指出，2017年稅改後帶動全美加油站與洗車場交易量飆升，稱為「爆炸成長」也不為過。如今，在最新法案刺激下，相關產業可望再迎來新一輪建設潮。

地產公司Surmount該執行長Kunofsky表示，自2017年以來，已售出逾50–60億美元（約新台幣1537億元至1844億元）的洗車場項目，但自最新法案通過後，看到全美新開工的洗車場、餐廳、工廠有明顯增加。

丹佛房地產經紀公司REC的負責人亞歷山大·貝克爾指出，稅務優惠不僅吸引私募基金，也改變了商業地產買家結構。許多富豪帶著明確的稅務目標出手，瞄準折舊空間大的洗車場與加油站。而他的客戶也告知明確的預算及想達成的稅務目標，特別關注洗車場或加油站，現今這些領域的買家競爭非常激烈。

馬克·約翰遜是一位企業家，在會計師建議下，已收購科羅拉多州和阿拉巴馬州幾家洗車場，現在正考慮收購更多洗車場以擴大業務進行避稅。分析師直言，額外折舊政策的影響「相當巨大」，這讓美國市場競爭激烈，「可折舊資產」幾乎成了新的財富配置賽道。

