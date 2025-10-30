第1次去好市多為何需預留幾小時，外媒給4個中肯原因。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕若你還未去過好市多（Costco），想嚐試一下，專家建議，最好給首次冒險多預留幾個小時，因為好市多規模大、貨架只有簡單地標有數字、提供各種試吃及設有美食廣場4個原因，恐讓不熟悉賣場的會員，多花點時間，才能順利購買所需商品。

美媒報導，與普通超市不同，Costco不僅僅提供食品和基本生活用品，就連大型電器、家俱、奢侈品等也全都有賣，由於品項眾多，其賣場面積也比一般大非常多，在美國1家普通的雜貨店面積約約3700平方公尺，只有小型Costco的一半，若在Costco最大的州，您將需要費力地在約2萬1000平方公尺的貨架上尋找各種商品。

雖然普通好市多規模遠超普通超市，但讓人感到不知所措的不僅僅是倉庫的龐大。與大多數雜貨店不同，好市多的貨架上只是簡單地標有數字，迫使你四處尋找才能找到貨架上的東西。這會讓你在第1次逛的時候很難找到購物清單上的所有商品，所以如果你打算把所有想買的東西都帶走，那麼預留幾個小時的時間幾乎是必須的。

Costco 不僅僅是買買買回家。好市多著名的美食廣場菜單上琳瑯滿目的美食，讓那些在逛完迷宮後想要放鬆一下的顧客們大快朵頤。此外，店內還提供各種免費樣品，你絕對不想錯過。總而言之，在 Costco 購物本身就是一場盛宴。第1次去 Costco 購物，一定要給自己留出足夠的時間，盡可能多體驗這家折扣店的商品。

