焦點股》東元：不畏外資連賣 股價堅守盤上

2025/10/30 11:41

東元股價小漲。圖正中央者為副總陳恆偉、左為空調暨智慧生活事業群林建榮處長、右為機電系統暨自動化事業群零碳機電系統發展處孫健榮處長。（資料照）東元股價小漲。圖正中央者為副總陳恆偉、左為空調暨智慧生活事業群林建榮處長、右為機電系統暨自動化事業群零碳機電系統發展處孫健榮處長。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕機電大廠東元（1504）近日參加台灣國際淨零永續展，昨並宣布將在明年第一季啟動綠電交易，也創立新事業提供深度節能方案，儘管昨日外大賣8000多張，今日股價仍堅守盤上，最高漲逾3%，近11時30分，東元股價上漲1元或0.87%，暫報115.5元，成交量近3萬張。

東元昨日在淨零永續展中展出能源整合服務解決方案，副總陳恆偉指出，東元成立「能源技術服務事業部」，協助客戶碳盤查、設備建置與維運、綠色金融合作的ESCO一站式服務解決方案，看好未來需求持續擴張、上億的大型案場也陸續增加，利於後市。

不過，近日外資對東元不太賞臉，昨日又賣超8610張、為連4賣，投信賣超827張，自營商買超206張，三大法人合計賣超9231張；昨日當沖成交量近2.6萬張、佔比52%，投資人應留意後續股價波動。

