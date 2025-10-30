退休丈夫「1句話」太狠 40年沒上班的63歲主婦超崩潰

40年沒上班的家庭主婦，因丈夫1句話而被迫重返職場。示意圖。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕退休後繼續工作的老年人數量正在增加，而日本1名63歲家庭主婦，因為丈夫退休後家庭收入中斷，支出卻不斷在增加，在向丈夫提出經濟困境後，竟得到「妳不能工作嗎？」的回答，這成了她睽違40年後，首次重返職場，這讓她感到焦慮。

「我從沒想過我會在這個年紀去找工作。」日本1名63歲女性長谷川美智子，自從結婚後就辭職，全心投入在家庭，成為1名家庭主婦。而她的丈夫、66歲的剛先生，兩年前退休。

日本媒體報導，這對夫妻目前靠著每月約17萬日圓（約新台幣3.4萬元）的退休金生活，然而，電器故障、家庭支出、汽車檢查、醫療費等開支不斷增加，導致銀行帳戶減少，這讓長谷川美智子無奈告訴剛：「積蓄不多了，而且每個月都是赤字。」

結果剛卻回應：「所以...妳不能工作嗎？」這句回答讓長谷川美智子感到驚訝，因為長谷川美智子自結婚後就再也沒工作過，工作經歷有很長的空白期，她甚至懷疑，自己現在去找工作，會有雇主錄取嗎？

後來，長谷川美智子到1機構去詢問工作，不論是在養老院做清潔工、在超市上架商品、在餐廳工作等等，時薪約落在1050日圓（約新台幣211元）或1100日圓（約新台幣221元），她認為若每週工作2到3次、每次時間不長，應該可以負擔得起生活。

但長谷川智子不斷被「擔心體力無法負荷」、「優先考慮有經驗的申請人」，等理由拒絕錄取或面試，直到最後在第5家公司找到了工作，成為當地超市的理貨員。

但她的丈夫剛卻享受著退休生活，打理花園、看電視、偶爾散步。長谷川美智子表示：「我丈夫背部不好，所以他似乎完全沒有工作的打算，但從我的角度來看，他看起來仍然很健康。」

現在的長谷川美智子，下班後還要趕回家打掃、洗衣服、煮飯，有時候她下班回家，剛還會問她「碗飯煮好了嗎？」

她坦言：「說實話，有時候我真想知道為什麼非得是我，但如果我不工作，就養不活自己，所以總得有人去做。」

報導表示，當意外開支不斷累積時，「重返工作崗位以保護積蓄」就成了現實的選擇，「享受晚年」的想法變得遙不可及。不過報導指出，退休所需的不僅是充足的退休金或儲蓄，靈活應對意外情況的能力，以及積極主動的行動能力也至關重要。

