高市上任後央行首場貨幣政策會議 日銀按兵不動

日銀在週四（30日）貨幣政策會議後宣佈，基準利率維持在0.5％不變。（美聯社資料照）



〔財經頻道／綜合報導〕日本央行（BOJ，日銀）本週舉行貨幣政策會議，這也是自民黨總裁高市早苗本（10）月稍早就任首相後首次會議。日銀在週四（30日）會後宣佈，基準利率維持在0.5％不變。

綜合外媒報導，儘管通膨率已連續41個月高於央行的2％目標，但由於美國關稅、海外經濟前景不明朗，日銀仍決定持續關注事態發展，將利率維持不動。

請繼續往下閱讀...

自1月再次決定升息以來，這次會議已是日銀連續第6度維持利率不變。9名政策委員當中，共2人反對按兵不動，分別是高田創和田村直樹，在9月的會議上，這兩人皆支持升息1碼，將利率上調至0.75％，但最終被否決。

日銀表示，雖然關稅對美國經濟的影響尚未顯現，但未來仍可能對就業和消費構成壓力。人們擔心，如果全球經濟放緩，日本企業的利潤將會下降，明年的薪資成長動能也將減弱。

市場普遍認為，12月可能性很高，根據東短研究（Totan Research）和東短ICAP（Totan ICAP）數據顯示，截至今（30）日上午，市場預期12月升息的可能性為60％，2026年1月升息可能性為22％，3月升息可能性為14％。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）週一（27日）會見了高市政府新任財務大臣片山皋月，談到日圓疲軟問題，同時也對日本的貨幣政策發表意見。美國財政部週二（28日）聲明稱，貝森特強調了「健全的貨幣政策和溝通在穩定通膨和防止匯率過度波動方面的重要作用」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法